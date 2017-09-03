Переселенка из Донецка открыла фотостудию для собак и кошек (Фото). Новости

Наталья Кузнецова (на фото) из Донецка 10 лет фотографирует животных. С началом вооруженного конфликта переехала и живет во Львове. Открыла в городе первую и единственную фотостудию для животных «Art Pet».

Чтобы начать такое дело с нуля, нужно около 15 тысяч долларов. Деньги пойдут на оборудование, налоги, рекламу, аренду и минимальный ремонт помещения. Хороший профессиональный фотоаппарат с набором объективов стоит от 10 тыс. долларов. Кроме этого нужен студийный свет, фоны и другие аксессуары.

«Увлечение фотографией начиналось, как хобби. Люблю фотографировать животных. Они, как и люди, выражают самые разные эмоции. В работе мне помогает дочка. Она – мой ассистент. Всегда мечтали о собственной студии, но в Донецке ездила фотографировать к людям домой. После переезда 3 года экономила средства для воплощения мечты. А недавно выиграла грант от МИД Литвы в 1 тыс. евро. На эти деньги смогла докупить еще одну студийную вспышку с большим софтбоксом, фон и профессиональный фоторюкзак», – рассказала Наталья Кузнецова.

Она считает, что животные тоже должны иметь хорошие фото.

Стоимость самой дешевой фотосессии 150 грн. Наталья работает в двух направлениях: делает фото для клиентов и продает работы в фотобанках. В студии также есть возможность заказать печать на холсте, чашках, подушках и чехлах для телефонов, а также полиграфическую продукцию. «Выезжать на съемку продолжительностью меньше часа не выгодно. Для этого нужно потратить средства на дорогу, перевезти оборудование. Поэтому одна из причин, почему я открыла фотостудию заключается в том, что здесь можно организовать даже короткую фотосессию. Наименьшая продолжительность съемки – 15 минут. Благодаря опыту работы, успеваю сделать за это время 5 красивых снимков. Это стоит 300 грн. За час фотосессии беру 800 грн», – поделилась Наталья.

На таких сайтах цена фотографии зависит от того, для чего ее покупают. Если фотографию покупают для публикации на сайте, в журнале или в рекламе, фотограф зарабатывает около 30 центов. Фото, на котором планируют зарабатывать – печать на тетрадях, открытках и прочих товарах для продажи, будет стоить несколько десятков долларов. Обычно люди от такого предложения не отказываются. Им приятно, когда фото любимцев появляются в рекламе.

Чаще всего фотограф делает снимки кошек и собак. Говорит, самое трудное – успокоить и привлечь внимание животных. «Почти все кошки нервничают на новом месте. Обычно они живут дома и никуда не выходят, особенно породистые. Когда попадают в необычную обстановку очень нервничают, пытаются убежать. Поэтому имею фотооборудование, которое позволяет поймать момент и быстро настроиться на новый снимок. Это очень важно, потому что если однажды не успел – второго может не быть. Были животные, которые во время фотосесии смотрели на меня один или два раза. В общем задача владельцев – поставить кошек и в нужный момент отпустить руки. Если собственников двое, один может держать животное, а другой привлекать ее внимание. С собаками легче, они более спокойные. Редко, но бывает, что приходится просить хозяев немножко погулять, чтобы животные на них не отвлекались и сидели спокойно», – рассказала Наталья.

Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet

Кроме фотосессий Наталья также планирует проводить встречи для владельцев животных. У нее большие надежды на свою фотостудию.

А в свободное время делает хорошее дело – снимает бездомных животных, которых надо пристроить. Имеет счастливую руку – щенки с ее фото находят дом.

Источники: «Gazeta.ua», «Львівська газета»

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