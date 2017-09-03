Переселенка из Донецка открыла фотостудию для собак и кошек (Фото). Новости

Переселенка из Донецка открыла фотостудию для собак и кошек (Фото)

03.09.17 23:43dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Фотостудия Art Pet

Наталья Кузнецова (на фото) из Донецка 10 лет фотографирует животных. С началом вооруженного конфликта переехала и живет во Львове. Открыла в городе первую и единственную фотостудию для животных «Art Pet».

Чтобы начать такое дело с нуля, нужно около 15 тысяч долларов. Деньги пойдут на оборудование, налоги, рекламу, аренду и минимальный ремонт помещения. Хороший профессиональный фотоаппарат с набором объективов стоит от 10 тыс. долларов. Кроме этого нужен студийный свет, фоны и другие аксессуары.

«Увлечение фотографией начиналось, как хобби. Люблю фотографировать животных. Они, как и люди, выражают самые разные эмоции. В работе мне помогает дочка. Она – мой ассистент. Всегда мечтали о собственной студии, но в Донецке ездила фотографировать к людям домой. После переезда 3 года экономила средства для воплощения мечты. А недавно выиграла грант от МИД Литвы в 1 тыс. евро. На эти деньги смогла докупить еще одну студийную вспышку с большим софтбоксом, фон и профессиональный фоторюкзак», – рассказала Наталья Кузнецова.

Она считает, что животные тоже должны иметь хорошие фото.

Стоимость самой дешевой фотосессии 150 грн. Наталья работает в двух направлениях: делает фото для клиентов и продает работы в фотобанках. В студии также есть возможность заказать печать на холсте, чашках, подушках и чехлах для телефонов, а также полиграфическую продукцию. «Выезжать на съемку продолжительностью меньше часа не выгодно. Для этого нужно потратить средства на дорогу, перевезти оборудование. Поэтому одна из причин, почему я открыла фотостудию заключается в том, что здесь можно организовать даже короткую фотосессию. Наименьшая продолжительность съемки – 15 минут. Благодаря опыту работы, успеваю сделать за это время 5 красивых снимков. Это стоит 300 грн. За час фотосессии беру 800 грн», – поделилась Наталья.

На таких сайтах цена фотографии зависит от того, для чего ее покупают. Если фотографию покупают для публикации на сайте, в журнале или в рекламе, фотограф зарабатывает около 30 центов. Фото, на котором планируют зарабатывать печать на тетрадях, открытках и прочих товарах для продажи, будет стоить несколько десятков долларов. Обычно люди от такого предложения не отказываются. Им приятно, когда фото любимцев появляются в рекламе.

Чаще всего фотограф делает снимки кошек и собак. Говорит, самое трудное успокоить и привлечь внимание животных. «Почти все кошки нервничают на новом месте. Обычно они живут дома и никуда не выходят, особенно породистые. Когда попадают в необычную обстановку очень нервничают, пытаются убежать. Поэтому имею фотооборудование, которое позволяет поймать момент и быстро настроиться на новый снимок. Это очень важно, потому что если однажды не успел второго может не быть. Были животные, которые во время фотосесии смотрели на меня один или два раза. В общем задача владельцев поставить кошек и в нужный момент отпустить руки. Если собственников двое, один может держать животное, а другой привлекать ее внимание. С собаками легче, они более спокойные. Редко, но бывает, что приходится просить хозяев немножко погулять, чтобы животные на них не отвлекались и сидели спокойно», – рассказала Наталья.

Кроме фотосессий Наталья также планирует проводить встречи для владельцев животных. У нее большие надежды на свою фотостудию.

А в свободное время делает хорошее дело снимает бездомных животных, которых надо пристроить. Имеет счастливую руку щенки с ее фото находят дом.

Источники: «Gazeta.ua», «Львівська газета»

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