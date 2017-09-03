На практике Россия лишь усложнила получение гражданства для жителей Донбасса. Главная

1 сентября в России должны били вступить в силу изменения в миграционном законодательстве, позволяющие, в частности, жителям Донбасса и Крыма, приобретать российское гражданство по упрощенной процедуре. Однако на практике «упрощение» вызвало дополнительные усложнения. Об этом российскому агентству «Regnum» сообщил представитель «сообщества носителей русского языка Крыма» Константин Тихонов.

Согласно данному закону, граждане Украины, признанные носителями русского языка, больше не должны лично обращаться в украинские посольства и консульства для отказа от украинского гражданства. С 1 сентября 2017 года им достаточно написать нотариально заверенное заявление об отказе от украинского гражданства и направить его в любое консульство Украины в России.

Однако на деле реализация данных норма оказалась проблемной, в частности, в аннексированном Крыму. «Ситуация в корне поменялась 30 августа 2017 года: всем, кто был записан на прием на подачу документов начиная с 1 сентября 2017-го (сотрудниками отдела разрешительно-визовой работы г. Феодосия и УВМ МВД Крыма), было предложено отменить записи и пройти дополнительную процедуру, не предусмотренную законами и действующим регламентом. Данная процедура заключается в написании претендентом заявления с обоснованием невозможности отказа от украинского гражданства, к заявлению необходимо приложить подтверждающие документы, которые ранее выдавались… органами бывшего ФМС либо нынешними органами МВД по вопросам миграции. После этого данное заявление будет рассмотрено органами МВД по вопросам миграции, и только после вынесения решения, что выход из гражданства Украины невозможен, носители русского языка смогут подавать заявления на получение вида на жительство», – отмечает Тихонов.

При этом он отмечает, что данная процедура вообще ничем не регламентируется, отсутствуют как форма заявления и четкий перечень документов, которые необходимо к нему прикладывать, так и сроки рассмотрения и принятия решения.

«Таким образом, получение гражданства по упрощенной процедуре может затянуться на неопределенный срок. Так выглядит новая процедура получения гражданства РФ в упрощенном порядке со слов специалистов УВМ МВД Крыма. Рассказывая об этих нововведениях, сотрудники УВМ МВД прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, затратившие массу сил, времени и средств на сбор необходимых документов, часть из которых имеет ограниченных срок действия (медицинские сертификаты), по сути потратили их впустую», – констатирует Тихонов.

Как сообщалось ранее, в конце июля 2017 года Государственной думой РФ был принят закон №243-ФЗ, упрощающий гражданам иностранных государств, прежде всего Украины, признанных носителями русского языка, обрести гражданство РФ по упрощенной процедуре. Закон №243-ФЗ был подписан президентом РФ 29 июля 2017 и вступает в силу с 1 сентября 2017. В свою очередь МИД Украины расценивает принятие данного закона как полное пренебрежение международного права и призывает украинцев не поддаваться на такие провокации.

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