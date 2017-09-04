В Донецке куют трехметровую победу над злом (Фото). Новости

23 сентября в Донецке состоится традиционный фестиваль «ПКФ-2017», в рамках которого в Парке кованых фигур будет установлена новая скульптура под наименованием «Не зло победит зло, а только любовь». Об этом сообщил председатель гильдии кузнецов Донбасса Виктор Бурдук, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Тема композиции родилась в Донецке, эскиз ее выполнил известный художник из Санкт-Петербурга Александр Сушников, а детали выковали кузнецы ДНР, России, Украины, Германии и других стран», – отметил Бурдук.

Скульптура будет представлять собой трехметровое дерево шарообразной формы, с листьев которого стекают слезы. По словам кузнеца, дерево в композиции символизирует жизнь, шар – будущее и вечность, а слезы – реакцию на зло.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория