В «Новороссии» нашествие тли-оккупанта (Фото). Новости

Среди уже привычных для «ДНР» газет типа «Донецкая республика», «Голос республики», «Донецкое время» в киосках два раза в месяц появляется «Дачник Новороссии».

Судя из выходных данные, тематическое издание формирует редакция газеты «Новороссия», и главный редактор о обеих единый – Дмитрий Дезерцев. Стоимость – 9 руб. (4 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР»).

Все материалы – банальная перепечатка из Интернета, никакой привязки даже к территории Донецкой области нет. На весь выпуск редакция «изгалилась» лишь в заголовке статьи передовицы – «Нашествие тли-оккупанта».

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