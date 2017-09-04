Как в Одессе: Смешной Донецк (Фото). Новости

Жители Донецка видят свой город разным – не только трагичным военным или восхитительным мирным, но и забавным. Предлагаем подборку наиболее ярких городских нелепиц, или просто веселых фото Донецка последних месяцев.

Среди них, например, установка светофоров – развернутого от пешеходов или прикрепленного к жилому дому. «За последние два года в Донецке столько светофоров заменили, сколько я за свою жизнь не помню. Но вот тут, даже перемудрили, как на мой взгляд. Убрать секцию со столба и к стенке дома пришпандорить – это сильно! Креативно, так сказать. И работает она два дня в неделю», – прокомментировал автор фото Вадим Журавлев.

«Прям, как в Одессе», – комментируют увиденное дончане.

Или автомобиль с изображением на капоте Владимира Путина. Жители отмечают, что на данном авто разъезжают «гости из Ростова», и тут же реагируют:

Денис: «Видел эту машину, сфотографировать не успел. Батарейка не села, просто быстро ехала»;

Андрей: «Тю... та они психи»;

Федор: «В такой росписи на границе наверное без очереди пропускают?»

Людмила: «От голубей и грачей прятать надо... Особенно шелковицей обожравшихся».

Отдельная тема – объявления, надписи и пр.

Также жителей забавляют товары, которые они усматривают на прилавках магазинов. Например, пиво с «донецким колоритом», которое теперь для дончан производится в России. Или соковыжималка «совкового» образца, которая выпускается в неподконтрольном Снежном. «Это ДНР, но на упаковке – "Сделано в Украине" (лето 2017). Мало того, оно сделано по стандартам УССР (!)… Мотор Сич – это запорожский завод, а наш машиностроительный в Снежном – его "отпрыск". О судьбе его ничего вразумительного я так и не выяснила... И только эта скромная коробка – свидетельство того, что где-то жив запорожский филиал предприятия, которое находится в ДНР, пишет на упаковке "Сделано в Украине" и выпускает свои соковыжималки, как в УССР. Нет, блин, все это или мне снится или происходит в Донецке, в 2017», – комментирует автор фото Евгения Мартынова.

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