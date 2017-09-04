В Минсоцполитики назвали размер максимальной пенсии украинцев. Новости

В Украине, в том числе на Донбассе, максимальная пенсия сейчас составляет 10 тыс. 740 грн. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир во время пресс-конференции, передает «Укринформ».
«На сегодня максимальная пенсия составляет 10 тыс. 740 грн», – отметил заместитель министра.
По его словам, начиная с 2011 года ни одной пенсии, которая назначается в размере более чем 10 тыс. 740 грн, нет. «Есть пенсии, которые назначены до этого (года – ред.). Они несколько больше, но опять же – смотря у кого», – сообщил Шамбир.
На вопрос журналистов относительно высоких пенсий судей, Шамбир ответил: «Еще раз хочу сказать, что пенсий у нас нет больше 10 тыс. 740 грн. У судей есть такая выплата как ежемесячное пожизненное денежное содержание. …Но это не пенсия. Я согласен, что вопросы есть, но на сегодня уважаемые депутаты приняли такой закон. Другого ничего не могу сказать».
По данным Минсоцполитики, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 июля 2017 года составляет 1 тыс. 888 грн.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №6614 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий». Документ поддержали 282 нардепа. В частности, планируется предусмотреть повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.
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