В «серой зоне» увеличивается количество школьников, – Филипишина. Новости

Более 408 тыс. детей впервые сели за школьные парты в этом году в Украине, из них более 22 тыс. – в Луганской и Донецкой областях. Между тем, как отмечают волонтеры и общественные активисты, на Донбассе пока остаются изолированные населенные пункты, где очень сложно обеспечить условия для эффективного обучения, а некоторые школьники, чтобы попасть на урок, вынуждены переходить каждый раз линию разграничения.

По словам заместителя председателя военно-гражданской администрации Луганщины Ольги Лишик, на подконтрольной Украине территории области сейчас работает 298 школ.

«Все школы, которые были повреждены (в основном, в 2015 году), восстановлены, все школы открыли свои двери и все школы заработали», – рассказала она.

Если говорить о том, в каких условиях живут и учатся дети в зоне конфликта, то в городах и селах они сильно отличаются, убеждена волонтер Елена Розвадовская. Уже более 2-х лет она живет непосредственно рядом с линией разграничения и помогает семьям с детьми.

«Есть села, которые отрезаны от любых дорог, а в школе осталось 20-30 детей. Есть такие места, откуда дети ходят и на ту сторону в школу каждый день – например, Зайцево (Донецкая область – ред.). Определенное количество детей ходят через линию огня под Горловку, каждый день так учатся и после окончания уроков возвращаются домой. Дети, родители которых решили оставить их учиться на подконтрольной Украине территории, ежедневно ездят 20 км под Бахмут в школу. Очевидно, что, если сильный обстрел, метель или очень плохая дорога, автобус просто не приезжает за детьми», – рассказывает волонтер.

Хорошими такие условия для обучения не назовешь, но это – лучшая ситуация, чем была 2 года назад, когда дети просто сидели в подвалах и бомбоубежищах, и были переведены на индивидуальное обучение «для галочки», замечает Розвадовская.

Между тем, представитель аппарата Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Оксана Филипишина замечает определенные положительные сдвиги, если говорить о доступе к образованию в зоне конфликта:

«Начали отстраиваться разрушенные школы. Количество детей, обучающихся в учебных заведениях в "серой зоне", увеличивается. Это говорит о том, что люди из числа внутренне перемещенных лиц, к большому сожалению, возвращаются в "серую зону"», – говорит она.

В то же время, есть положительные изменения в законодательстве Украины, направленные на защиту прав детей и их доступа к образовательным услугам.

Увеличивается количество детей, которые проходят или дистанционное, или экстерном обучение, и заявляют о своем намерении сдавать ВНО и поступать в вузы на подконтрольной территории. Только в этом году количество таких детей составляло почти тысячу – вместе из неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

Тем не менее, те 20 тыс. детей, посещающих учебные заведения (и дошкольные, и общеобразовательные), имеют определенные проблемы. И эти проблемы связаны не только с тем, что надеть и как добраться до школы, не попав под обстрел. Речь идет о серьезных психологических травмах.

«Министерство образования и науки совместно с учеными, волонтерами, международными организациями учит учителей, работающих в зоне конфликта, как реагировать на ситуации, связанные с конфликтом, и предоставлять детям поддержку», – говорит Оксана Филипишина.

По ее словам, в этом году начали практиковать создание опорных школ: когда маленькие школы закрывают, а взамен открываются опорные школы, куда должны съезжаться дети. Так в этом году в целом по Украине до 1 сентября закрыты почти 130 школ.

«Во-первых, увеличивается время попадания ребенка в школу. Во сколько ребенок должен просыпаться утром, если его забирают из первого села, а потом еще надо заехать в несколько сел, и тогда уже добираться до места учебы? И особенно в зимний период, такие дети будут возвращаться домой поздно вечером или – если детей нельзя перевозить в темное время суток – это значит, что дети не будут досиживать до конца занятий», – считает представитель аппарата Уполномоченного по правам человека Верховной Рады.

Также она отметила, что специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека в течение года мониторили ситуацию во всех закрытых учреждениях, где находятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. В Донецкой области большинство таких детей – более 150 – находятся в Святогорске. Там собраны дети из 5-ти интернатов в одно учреждение. Учреждение, по ее мнению, не справляется в полной мере с ситуацией.

По материалам: Радио Свобода

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