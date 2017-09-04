Переселенка из Луганска «делает брови» киевлянкам . Новости

Луганчанка Людмила Бунчужная за месяц до начала военного конфликта на востоке Украины открыла свою студию красоты в родном городе. Когда в Луганске стало опасно, все же оставила любимое дело и переехала в Киев. Говорит, начинать в столице пришлось визажистом, но благодаря графику работы (по 12 часов в день) и экономии во всем, уже почти через год смогла открыть свой салон красоты в столице. Теперь не только все делает, чтобы киевлянки были красивыми, но и обучает, как ухаживать за собой.

Когда переехавшая в Киев луганчанка поняла, что не может вернуться в свою студию в Луганск, она начала думать, где брать деньги.

«Выезжала визажистом по клиентам. Это было очень тяжело. Через месяц я арендовала кабинет в полуподвальном помещении. И у меня не было клиентов. Я просто звала моделей и за 50-100 грн делала качественно работу. Получается, больше работала на портфолио, чем в кошелек», – рассказывает переселенка.

В Киеве – сильная конкуренция.

«Идешь по улице, а тут сплошные салоны, но здесь народ идет на хороших мастеров. Начинать было очень тяжело. Понимаешь, что ты – никто. Каким бы ты супермастером не был – никому не нужен. Я очень много работала – с 10 до 22. И каждые 30 минут у меня была модель. Поэтому обо мне многие знали: из-за того, что я дешевле беру, чем в Киеве. И меня советовали», – объясняет Людмила Бунчужная.

Переселенке очень важно было откладывать деньги, чтобы купить себе инструмент и материалы.

«Также проводила курсы "по бровям". Придумала курсы, сама их организовала, арендовала помещение. У меня было 15 человек, которые обучаются, а еще по 5 моделей на каждого. Был всего один день обучения. Делала им тетрадки рабочие, материалы свои везла. Но всем понравилось. И так получилось, что набрала на этом популярность. А потом уже арендовала новое помещение», – говорит мастер.

Сейчас студия луганчанки в Киеве специализируется на услугах по бровям и ресницам: начиная от окрашивания и до ламинирования.

«Также уход за волосами и косметология. Кроме того, у нас есть курсы "с нуля" по этим услугам», – отмечает Людмила Бунчужная.

Курсы пользуются популярностью, несмотря на то, что сейчас таких школ стало больше.

Переселенка рассказывает, что в Луганске и в Киеве требования клиенток отличаются.

«В Луганске любили, чтобы ресницы были гуще и длиннее, чтобы вот прям "ах, какие огромные". В Киеве наоборот переживают, что будет как-то ненатурально», – говорит она.

По материалам: Радио Свобода

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