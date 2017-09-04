Переселенец из Луганска делает мебель для столицы. Новости

Юрий Кучерик выехал из Луганска в 2014 году. Как и большинство переселенцев, столкнулся с проблемой аренды жилья и поиска работы. Пройдя курсы повышения квалификации и обучения основам ведения своего дела, луганчанин открыл свой мебельный бизнес. Позже взял в помощь переселенца из Крыма Алексея. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Юрий Кучерик и его беременная жена утром в один из июньских дней 2014 года проснулись от взрывов. Бой был далеко, но так как город тихо спал, то эти звуки слышал весь Луганск.

«Утром мы сходили на УЗИ, подслушали разговор женщины из того района о шальных пулях и как все летело в их окна. Поняли, что оставаться опасно, собрали вещи и уехали в Харьковскую область. Планировали, как и все, на несколько недель, а военные действия затянулись. Жену отвез к друзьям в Киев, а сам поехал на Азовское море – продавал там сувенирную продукцию. Осенью вернулся в Киев, а через месяц у нас родилась дочка», – рассказывает переселенец.

Первое время семья жила у друзей, потом искали квартиру и работу.

«С последним было очень трудно. Какое-то время у меня был запас от летнего заработка, но этого оказалось мало. Тем более, что не очень хотели сдавать квартиру переселенцам. А там еще и заплатить надо было за 2 месяца. Кроме того, родилась дочь, а это еще затраты. Поэтому пошел работать на стройку. Там заливал бетон, пока не выпал снег», – говорит Юрий Кучерик.

Позже в социальных сетях он увидел объявление «Центра занятости свободных людей» о наборе переселенцев на курсы по созданию бизнеса, и записался на эти курсы. В Стаханове луганчанин когда-то работал в компании, которая занималась мебельной сборкой.

«В столице таким бизнесом, мне казалось, было бы заниматься очень сложно. Нет знакомых в этой отрасли, не знаешь, где и что заказывать, конкуренция очень большая. Кому нужна моя мебель? Но курсы мотивировали. Я поверил в свои силы и уже, когда заканчивал свое обучение, у меня были заказы. В основном от друзей. Первый мой заказ – это мебель в клинику для знакомого», – отметил луганчанин.

С началом бизнеса пришли и трудности.

«У меня не было инструментов. Все оставалось в Луганске. И я не успел съездить за ними, когда была возможность что-то вывезти. Позже дом, где мы жили с женой, был захвачен и разграблен. Первое время просил у друзей шуруповерт, лобзик, болгарку. Чуть позже купил самый дешевый китайский инструмент. А потом я выиграл грант в виде нужных инструментов», – сообщил переселенец.

Постепенно количество заказов стало увеличиваться. Сначала работало сарафанное радио, затем рекламная фирма предложила свои услуги по раскрутке в соцсетях, и это дало много новых звонков от заказчиков. «Центр занятости свободных людей» помог найти еще одного мастера – Алексея из Севастополя. Теперь они делают всю корпусную мебель: шкафы любые, кухню, офисную мебель.

«Мы не сидим без работы. Заказы есть, но не всегда они крупные. Сейчас доходов хватает на то, чтобы закрыть все наши расходы. Я еще ничего не откладываю ни на будущее для семьи, ни на вложения в свой же бизнес. В будущем хотелось бы, конечно, приобрести станки для столярки. И заниматься изготовлением из натуральной породы дерева. ДСП – дешевый материал, но не такой экологически чистый и долговечный. Изготовление из дерева – более затратный вариант в физическом плане, но прибыльный», – делится планами Юрий Кучерик.