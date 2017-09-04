Телевышку в Покровске все еще не строят. Жебривский обвиняет столицу. Новости

В поле возле Покровска (Донецкая обл.) должны построить телевышку для вещания на Донецк.

О строительстве новой вышки в Покровске глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в сентябре прошлого года.

«Запустим в эксплуатацию телевышку на Карачуне, возьмемся за 220-метровую вышку в Покровске», – написал Жебривский в Facebook.

В Карачуне вышку запустили. А в Покровске работы так и не стартовали. Задержка – по вине столицы. Так говорит Жебривский.

«Очень долго мы выбивали техническое задание из киевских структур. Но сейчас, как только будет проектно-сметная документация, мы приступим к строительству телебашни», – отметил губернатор.

Власти Покровска свою часть работы выполнили. Об этом говорит мэр города Руслан Требушкин. Землю под вышку дали. Теперь – дело за проектом.

«Уже в сентябре будет предоставлена проектно-сметная документация, приблизительно станет ясно, сколько денег нужно будет на строительство, и какие сроки», – сообщил Требушкин.

Вышки еще нет, но на подходе – оборудование. Как рассказал Жебривский, Донетчине с этим помогла Литва.

Телевышки ставят долго: конструкцию на Карачуне восстановили через 2 года после разрушения. Но она не вещает на неподконтрольные территории. Неделю назад запустили вышку в Луганской обл. Предполагают, что сигнал от нее дойдет до Луганска. А вот до Донецка сигнал может дойти из Покровска.

Источник: Новости Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»