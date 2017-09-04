Донецк и Славянск: Во сколько обошлись сборы в школу (Фото). Новости

В Донецкой области по обе стороны линии разграничения родители школьников стараются сэкономить на всем. Цены на канцелярию и школьную форму растут с каждым годом.

К примеру, жителям неподконтрольного Донецка собрать первоклассника обойдется как минимум в 4 тыс. грн. Бюджетный вариант набора канцелярии будет стоить от 500 грн. Школьная форма, обувь и рюкзак – примерно от 2 700 грн. А спортивная одежда от 600 грн.

Покупка школьной формы в Донецке пока рекомендательная. Со следующего учебного года в «ДНР» планируют ввести униформу для школьников единого образца.

В то же время на подконтрольной украинской власти территории – цены ниже. Яна вместе с дочерью Софией живут в Славянске. В этом учебном году София идет в 4 класс. Воспитывает ребенка Яна одна. С каждым годом купить все необходимые школьные принадлежности становится все сложнее. «Как одинокой маме от государства какой-то льготы у нас нет. Ходишь, смотришь, где подешевле. Где-то выискиваешь. Интернет-магазины, старые прошлогодние закупки», – рассказала Яна Степанченко.

По подсчетам Яны, сборы в школу в этот раз обошлись в 3,5 тыс. грн. Что-то из канцелярии осталось с предыдущего года. А школьную форму пришлось закупать новую.

Список необходимых предметов для всех школьников Донецкой области не отличается.

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Напомним, в преддверии дня знаний в Донецке начинаются школьные ярмарки, которые проводят, как на улицах города, так и в торговых центрах.

Как отмечалось ранее, подготовить ребенка к школе в других городах на подконтрольной Украине территории не намного дешевле: в Покровске, Северодонецке в среднем 4-5 тыс. грн, в Мариуполе – не менее 5 тыс. грн.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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