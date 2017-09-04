Дефицит: Как боевые действия отразились на медицине Донетчины. Новости

Старение врачей и нехватка высококлассных профессионалов – общая проблема для всей Украины. Но в Донецкой области ее усугубили боевые действия и потеря базы обучения и практики в Донецке.

В Мариуполе уже открыл свои двери обновленный Донецкий национальный медицинский университет (ДонНМУ). Но получение медицинского образования – процесс длительный. А в Донецкой области докторов не хватает уже сейчас.

Боевые действия привели к кризису в разных социальных сферах жизни прифронтовых городов. Одна из них – медицина. Врачи, как и специалисты других профессий, в поисках безопасной жизни и стабильного заработка, покидают города, где в любой момент можно попасть под обстрел, а зарплата продолжает оставаться мизерной. Так произошло и в Авдеевке. Здесь ощущается дефицит врачей разных специальностей. «Терапевтов не хватает, эндокринолога нет – уехал и не вернулся, кардиолог не вернулась – опытнейший специалист. Ряд хирургов уехало, травматолог уехал. Окулиста нет. Ряд семейных врачей уехало – должно быть 20, а есть 6», – рассказал заместитель главврача авдеевской горбольницы Виталий Сытник.

Из-за этого часто жителям Авдеевки за медпомощью приходится обращаться в соседние города. Туда, где обстановка более спокойная и врачей больше.

В 100 км от передовой, в Славянске, по словам начальника отдела здравоохранения, дефицит медработников наблюдался уже более 10 лет. Но благодаря врачам-переселенцам ситуация значительно улучшилась.

Алексей переехал в Славянск из Первомайска (Луганская обл.) 3 года назад. Говорит, что работу нашел сразу же. «Работу я нашел на второй день по приезду. Я был настроен найти работу. Коллектив встретил хорошо», – поделился врач-переселенец Алексей Шморгунов.

С 2014 года в больницы Славянска приняли 29 врачей, переехавших из неподконтрольных территорий. Начальник Славянского отдела здравоохранения рассказала, что старается трудоустроить всех. «Люди едут – мы их буквально впихиваем. В ущерб своим. Это такая наша позиция. С 2014 года мы всем коллегам пытаемся помочь и трудоустроить», – рассказала Елена Джим.

Тем не менее в славянском здравоохранении есть проблемы с кадрами. Имеются только 2/3 от необходимого количества врачей. Также средний возраст медработников увеличился. Все это следствие низкого престижа профессии, маленьких зарплат. Сами врачи говорят, что в будущем это может быть решено, если вопрос назначения и увольнения врачей, и размера их платы, будет решать сама больница, не зависимо от формы собственности. Законопроект, позволяющий это, был подписан президентом. Теперь медучреждения могут перейти на новую форму хозяйствования – некоммерческих предприятий, принадлежащих громадам. Но, например, в Славянском отделе здравоохранения говорят, что это только бумаги. А реального механизма перехода пока нет.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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