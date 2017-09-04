Областная больница в Донецкой области: Где и когда появится. Новости

В 2016 году было решено создать в Мариуполе областную больницу. На базе КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» вскоре должны начаться строительные и ремонтные работы. Почему это решение запоздало на несколько лет? И выбор подрядчика вызывает множество вопросов.

С началом вооруженного конфликта в Донецкой области произошло нарушение целостной системы предоставления лечения. В неподконтрольном Украине Донецке остались все областные больницы, которые оказывали помощь III уровня. «В области нет больниц. Все больницы, в которых можно вытаскивать детей, в которых можно оперировать сердце, уникальный онкоцентр, травматология, где пересаживают суставы, уникальный ожоговый центр – все осталось там. За почти 4 года ничего не сделано на украинских территориях, чтобы восстановить хотя бы одну областную клинику. Это очень плохо, потому что люди сейчас умирают», – высказал мнение журналист из Донецка Дмитрий Дурнев.

О проблемах с системой здравоохранения во время вооруженного конфликта журналист пишет часто. «Проект областной больницы – это вопиющий факт. Т.е. сначала он должен был быть в Краматорске. Проект должен был стартовать 2 года назад», – сказал Дмитрий Дурнев.

Мариупольцы оценивают теперешнее качество предоставляемых медицинских услуг в основном не очень высоко. «Очень плохо. Стараюсь меньше обращаться. Но иногда приходится», «Пока не на высшем уровне. Ничего хорошего не вижу», «Пользуюсь частными клиниками. Не доверяю нашей медицине», «Я их просто не посещаю», – поделились жители.

Если нужны более сложные операции, ехать приходится далеко за пределы области. «Днепр, Харьков, Киев – все туда едут», «В Донецке всегда было лучше обслуживание», – рассказали мариупольцы.

Новое оборудование привозят в больницы города. Не обделены мариупольские больницы вниманием городской власти. «112 млн выделено только на ремонты. Первый ремонт – термомодернизация (утепление всего корпуса, замена оконных блоков), далее – капитальный ремонт крыши. А второй ремонт порядка 49 млн – ремонт приемного отделения (порядка 35 млн), и пристройка МРТ. Третий проект – капитальный ремонт операционного блока», – сообщила главврач областной больницы интенсивного лечения Мариуполя Ольга Голубченко.

Также построят новое здание. Все строительно-ремонтные тендеры выиграла одна фирма – ООО «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД». Ее основателем и директором является житель Ивано-Франковска Владимир Духович. Он был партнером экс-заместителя министра регионального развития Романа Абрамовского в компании НПО «Стальконструкция». Фирма «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» известна тем, что с 2016 года достраивает скандальную детскую больницу ОХМАТДЕТ в Киеве. Узнав о новом подрядчике ОХМАТДЕТа, украинские СМИ обратили внимание, что уставной капитал данной фирмы всего лишь 375 грн. Эта же фирма выиграла еще один медицинский тендер в Донецкой области и получила 42 млн грн на строительство от областного госпиталя для ветеранов войны Святогорска.

Ремонт и строительство для новой областной больницы только начало. В конце августа были также объявлены тендеры на приобретение оборудования. По данным сайта ProZorro пока что на общую сумму около 127 млн грн. «Закупаем большое количество оборудования. В первую очередь в этом году закупается оборудование в приемное отделение. Это будет отделение экстренной медицины. И операционный блок полностью. Это будет высокоспециализированное оборудование, которого нет ни в городе, ни в области», – рассказала Ольга Голубченко.

При всей амбициозности и необходимости проекта, многие вопросы пока остаются без ответов. «Не говоря о том, что если сделают областную больницу в Мариуполе, как туда будут попадать люди из Краматорска и Славянска, из Бахмута. Через 6 часов поездки в скорой? Как это будет выглядеть – непонятно», – отметил Дмитрий Дурнев.

Также пока неизвестно в какую сумму в итоге обойдется полное преобразование мариупольской больницы №2 в областную. И сколько времени на этой уйдет.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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