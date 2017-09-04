В «ЛНР» фиксируют увеличение количества пожаров. Новости

«Сотрудники МЧС ЛНР» за 8 месяцев 2017 года зафиксировали 3 670 возгораний на открытой местности, что практически в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «министра чрезвычайных ситуаций» Сергея Иванушкина.

«В этом году у нас была очень сложная оперативная обстановка по пожарам в экосистеме. У нас был пожароопасный период март-апрель, когда был сухостой, ну и август тоже превысил все показатели», – отметил он.

«По статистике, за 8 месяцев 2016 года у нас произошло 1 970 пожаров на это время. Но в 2017 году на данный момент у нас уже произошло 3 670 пожаров, и только за август у нас произошло 1700 пожаров», – сообщил «глава МЧС».

При этом «власти республики» готовятся ужесточить ответственность за поджоги. В «ЛНР» подсчитали, что убытки от пожаров «республика» понесла очень большие. Иванушкин напомнил о трагедии 21 августа, когда пожары уничтожили более 100 домов и хозпостроек.

«Сейчас надо делать выводы. Силовые структуры проводят расследование причин пожаров, у нас очень много информации о том, что это были еще и поджоги», – сообщил Сергей Иванушкин.

Также он подчеркнул, что часть вины за сгоревшие дома лежит на самих хозяевах домовладений, так как придомовая территория в пострадавших от пожаров домовладениях была «очень замусорена».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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