В Луганске зонтичная аллея спасла от дождя посетителей «выставки достижений народного хозяйства» (Фото). Новости

Аллея парящих зонтиков возле стадиона «Авангард» в Луганске помогла укрыться от дождя посетителям «выставки достижений народного хозяйства ЛНР-2017». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Композицию из 160 зонтов за собственные средства создал луганский предприниматель Дмитрий Копосов. Он отметил, что аллея зонтиков несет, скорее, не практический, а художественный смысл.

«Все удивляются, что в Луганске появилась такая красота, куда люди могут приходить и фотографироваться, делать селфи и, главное, бесплатно», – пояснил Копосов.

В какой-то момент под зонтами собралось не менее 100 человек – внезапно хлынувший дождь согнал под зонтичную аллею посетителей выставки.

На самой же выставке более 200 мастеров из 14 «районов республики» показали свои работы. На ярмарке были представлены сувениры, выполненные в разнообразных техниках декоративно-прикладного искусства. На стендах можно увидеть иконы, картины, рушники, салфетки, скатерти, панно, шкатулки, гончарные изделия, изделия из дерева, камня, металла, вышивку и другие изделия.

Сообщается, что выставка будет работать до 12 сентября.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория