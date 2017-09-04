Москвичам пришлись по вкусу голуби из «ЛНР» (Фото). Новости

Любители голубей и декоративных птиц из «ЛНР», «ДНР» и РФ представили пернатых на выставке-ярмарке, которая состоялась в Луганске. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

На выставке были представлены высоколетные, бойные, спортивные и декоративные голуби, декоративные и высокопородные виды домашней птицы – гуси, утки, куры, певчие породы птиц – щеглы, чижи, снегири, разнообразные декоративные птицы, в частности, попугаи, канарейки, амадеи, а из хищников – совы. Также заводчики представили домашних и диких кроликов, козликов, ондатр, хомячков, хорьков, шиншилл и белок.

«У нас здесь показали своих любимцев наши соседи из Донецка, есть представители Москвы, Стаханова, Брянки, Красного Луча, Краснодона. Сейчас здесь где-то человек 200 голубеводов, но в течение дня еще будут», – рассказал председатель клуба голубеводов, любителей певчих и декоративных птиц Сергей Фетисов.

Фетисов пояснил, что голубеводы из Москвы нередко посещают Луганск, чтобы приобрести здесь новых пернатых любимцев.

«Наши птицы значительно лучше качеством, почему они сюда и приезжают – скупают и туда везут», – отметил председатель клуба.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория