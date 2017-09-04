Япония предоставила Украине за 3 года почти 2 млрд долл. помощи. Новости

Япония с марта 2014 года в рамках различных проектов выделила Украине 1,86 млрд долл., передает «Еспресо» со ссылкой на материалы посольства Японии в Украине.
Самую большую часть средств составляет кредит в размере 1,1 млрд долл. на проект модернизации Бортнической станции аэрации. Проект начался в июне 2015 года.
В июле 2014 года и декабре 2015 года поступили транши общим размером 400 млн долл. для поддержки госбюджета.
Кроме того, была оказана грантовая помощь на различные проекты, в частности на закупку медицинского оборудования, восстановления инфраструктуры восточных областей, поддержку вынужденных переселенцев и Национальную полицию.
Общая сумма помощи японской стороной со времени установления дипломатических отношений составила 3,1 млрд долларов.
Среди крупнейших проектов – кредит на строительство терминала «D» аэропорта «Борисполь», предоставление медицинского оборудования больницы «Охматдет» и помощь лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.
Важное место занимает помощь в сфере «зеленых инвестиций». Так, было предоставлено свыше 1,5 тыс. гибридных авто для Национальной полиции, проведена тепломодернизация более 370 школ и больниц, а также модернизированы 135 вагонов киевского метрополитена с использованием энергосберегающих технологий.
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