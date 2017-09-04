Жители Донецка в соцсетях жалуются на возраст городских трамваев (Фото). Новости

В соцсетях жители Донецка активно обсуждают красные трамваи города.

Вот что пишут пользователи:

Ирина: «А куда делись новые? Ростов отжал?))))»;

Андрей: «Эти красные вагончики по-своему украшают донецкие виды»;

Евгений: «Нормальные рабочие вагоны, спасибо, что возят на работу».

Много и тех, кто вспоминает о «почтенном возрасте» трамваев:

Наталья: «Им на пенсию пора всем, возраст почтенный»;

Михей: «Этим шарабанам почти как моей матери! Их пора на металл сдать, закатать рельсы асфальтом и пустить "донецкие" автобусы ПАЗ Vector»;

Владимир: «Города, которые имели желание, обновляли и обновляют свой парк».

Коля: «Они еще лет 50 проходят. Вот только технический и моральный износ увеличивается, а нового ничего нет. Надо новые трамваи производить. Да и метро надо давно достроить»;

Дима: «Татры Т-3 вечные».

Жалуются дончане и на несоблюдение графика движения:

Катенька: «Пусть ходят хоть 70 лет. Только ходят, а не вершат судьбы людей. Не запланируешь ничего с их "красным" движением».

Подключаются к обсуждению и жители других городов «ДНР».

Елена: «Вам только Донецк интересен! А другие города как же? Макеевка тоже новые трамваи хочет. Старые на металл порезали».

Ранее сообщалось, что городской электротранспорт в Донецке не прекращал работу даже в самые безлюдные для города периоды – август-2014, январь-2015.

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