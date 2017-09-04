КПВВ «Станица Луганская» попал под обстрел, – штаб АТО. Новости

КПВВ «Станица Луганская» попал под обстрел, – штаб АТО

04.09.17 08:51dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) 3 сентября обстреляли из стрелкового оружия КПВВ «Станица Луганская». Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На Луганском направлении около 21 часа российские наемники, цинично пренебрегая мирными договоренностями и целенаправленно подвергая опасности гражданское население, из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт (въезда-выезда) Станица Луганская», – сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что украинские военные ответный огонь не открывали.

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