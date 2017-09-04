В «ДНР» не довезли 40 литров спирта. Новости

На неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области пытались незаконно перевезти медикаменты, 40 литров спирта, продукты питания, корм для животных и охотничий нож, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что незаконный груз был задержан 3 сентября.

«Два автомобиля, в которых на неконтролируемую территорию везли товары с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Краматорского отряда. Транспортными средствами пытались через КПВВ "Марьинка" и "Майорское" незаконно перевезти медикаменты, 40 литров спирта, продукты питания, корм для животных и охотничий нож. Водители вместе с автомобилями и грузом переданы ГФС для принятия правового решения, а оружие и лицо - сотрудникам Национальной полиции», – сказано в сообщении Госпогранслужбы.