Ситуация в пунктах пропуска утром 4 сентября. Новости

Сегодня утром, 4 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 29,1 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 6540 человек и 960 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8045 человек и 1755 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5210 человек и 1215 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2580 человек и 705 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 6710 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/80;

КПВВ «Марьинка» -50/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Ирина: «9:24. В Курахово в Донецк никого. На въезд в Курахово перед таможней машин 70, пустили реверс».

Ирина: «9:42. На "Каргилле" в Украину машин 80. В Донецк около 40».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «9:14. В Еленовке на выезд очередь большая, но до церкви не доходит. Люди стали в очередь в 5:00, в Новотроицке были в 8:45».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.