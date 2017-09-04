В Раду внесли документ об отмене экономической блокады Донбасса. Новости

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №7047 об отмене экономической блокады временно неподконтрольных украинским властям территорий. Документ датирован 29 августа 2017 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «на практике акция блокады оказалась наиболее выгодна российской стороне, которая на фоне блокады смогла фактически переподчинить себе украинские предприятия Донбасса и избежать при этом возможных дополнительных санкций».

Также отмечается, что убытки Украины от экономической блокады временно неподконтрольной территории уже нанесли ущерб государству на сумму свыше 9,7 млрд грн, а также привели к сокращению до 100 тыс. рабочих мест.

«Экономическая блокада временно оккупированной территории Украины не дала ожидаемых результатов, а фактически начал реализовываться "приднестровский вариант", когда Украина лишь постепенно теряет часть своей территории», – сказано в документе.

В пояснительной записке отмечается, что целью и задачами законопроекта является прекращение экономической блокады временно неподконтрольной территории Украины «в обмен на возвращение захваченных предприятий к функционированию в соответствии с законодательством Украины, в том числе с обеспечением возврата полного контроля Украины над этими предприятиями».

Документом предусмотрено снятие ограничения на поставки отдельных товаров (работ, услуг) с временно неподконтрольной территории «на другую территорию Украины и/или с другой территории» на неподконтрольную и восстановить перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

«В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации после прекращения экономической блокады временно оккупированной территории Украины и восстановления контроля над оккупированной территорией Украины, блокада может быть восстановлена, а транспортное сообщение прекращено полностью или частично путем принятия соответствующего решения Верховной Радой Украины», – также отмечается в пояснительной записке к законопроекту.