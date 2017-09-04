Сводка из зоны АТО за 3 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 44 обстрела украинских позиций, 1 украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня утром, 4 сентября, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении около 21 участники незаконных вооруженных формирований из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт (въезда-выезда) «Станица Луганская».

На приморском (мариупольском) направлении НВФ трижды применяли стрелковое оружие в окрестностях Павлополя. А около 20 часов возле этого же поселка противник выпустил 5 мин калибром 82 мм. Обстрелы врага с использованием стрелкового оружия зафиксированы и неподалеку Гнутово, Талаковки, Лебединского и Широкино. А в результате гранатометного огня противника на подступах к Марьинке ранения получил один украинский военный.

На донецком направлении наибольшее количество огневых провокаций противника зафиксировано вблизи Зайцево. Начиная с 18 часов, противник обстреливал позиции сил АТО из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в конце суток под огнем трижды оказались украинские укрепления в Авдеевский промзоне и дважды – у Майорска.

В «ДНР» утверждают, что «в поселке Зайцево на северной окраине Горловки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков ночью были повреждены 2 домостроения. Информация о пострадавших уточняется».

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, поселка Красный Яр, сел Лозовое и Нижнее Лозовое. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».