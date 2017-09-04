Глава СБУ – руководителю ФСБ: Вы перешли все границы, которые только можно перейти. Новости

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову с призывом прекратить деятельность, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ и дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины. Об этом Грицак заявил в эфире телеканала «Прямой» вечером 3 сентября, передает «Украинская правда».

«Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру... Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. Вы перешли все границы, которые только можно перейти. И вы, и я знаем, что к организации терактов на территории Украины – и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ», – заявил Грицак.

Он добавил, что в результате терактов «погибли десятки людей, многие получили ранения».

«Вы перешли границу, вы были готовы взорвать своих граждан РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании... Отдаете ли вы себе отчет, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия, за которые придется отвечать, что действующая власть, в том числе и Путин (президент РФ Владимир Путин – авт.) не вечны?», – заявил глава СБУ.

«В ваших силах все это остановить. Остановитесь», – призвал Грицак.

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