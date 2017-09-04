В «ДНР» предлагают жителям Макеевки мести улицы. Работы нет. Новости

В «ДНР» предлагают посетителям «центра занятости» единственную работу – подметать улицы. Об этом сообщают жители Макеевки в соцсетях.
При этом зарплата, которую обещают дворникам неподконтрольной Донетчины, составляет 2500 руб. (1086 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 4.09.2017 г.). Искать работу с помощью «центра занятости» – занятие, как считают большинство макеевчан, бесполезное. А людям, кто обращается за помощью, советуют «искать работу по газеткам».
Некоторые отмечают плюсы сложившегося положения вещей: в городе стало чище. Другие пишут о том, что трудоустроиться шанс есть – но только у знакомых «администрации».
Вот что пишут пользователи:
- Ирина: «Центр занятости. Макеевка. Денег не платят. Работу не ищут. Сами по газеткам, может что найдете. Предлагают улицы мести за 2,5 тыс. На кой они нужны?»;
- Влад: «Учись 11 лет в школе, 7 лет института, и будешь мести улицы за 2-3 тыс. руб., молодая республика, улиц много»;
- Max: «В Украине не лучше, но деньги хотя бы платят»;
- Данил: «Я обращался. Предлагали работу за копейки. В этом центре занятости вообще нет смысла»;
- Андрей: «В дне можно смело все организации распустить, и никто этого не заметит. Но будет не солидно. Как республика и без дармоедов?)»;
- Антоха: «ЦЗ – это место для трудоустройства знакомых местной администрации»;
- Дмитрий: «Давно таким вопросом задавался. Все что они делают – это пропускают через себя всех, кто устраивается в бюджетную сферу. Создают иллюзию бурной работы, всех бюджетников устроили именно они»;
- Яна: «А как по мне, центр занятости нужен: у нас благодаря ему поселок чистый и благоустроенный»;
- Александр: «Я сам мету улицы за 2 тыс. а что делать?».
Комментарии