В «ДНР» предлагают жителям Макеевки мести улицы. Работы нет. Новости

В «ДНР» предлагают посетителям «центра занятости» единственную работу – подметать улицы. Об этом сообщают жители Макеевки в соцсетях.

При этом зарплата, которую обещают дворникам неподконтрольной Донетчины, составляет 2500 руб. (1086 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 4.09.2017 г.). Искать работу с помощью «центра занятости» – занятие, как считают большинство макеевчан, бесполезное. А людям, кто обращается за помощью, советуют «искать работу по газеткам».

Некоторые отмечают плюсы сложившегося положения вещей: в городе стало чище. Другие пишут о том, что трудоустроиться шанс есть – но только у знакомых «администрации».

Вот что пишут пользователи: