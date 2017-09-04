Сбежал подрядчик, строители «наделали вреда», – Жебривский о ремонте школ. Новости

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский 3 сентября проинспектировал ремонт школ в Никольском, Кальчике, Волновахе, Светлом, Гришино, Доброполье и Александровке – там, где есть проблемы или задержки по срокам выполнения работ. Об этом губернатор сообщил на своей странице в Facebook.

«В Никольском кроме представителя подрядчика, местных властей и педагогов встретился с родительским комитетом. Понимаю, что родители ожидают результата, и сам его требую: в первую очередь – от подрядчика, а также от местных властей и руководства школ – должны более жестко контролировать, как ведутся ремонтные работы. Рассказал родителям, что владелец фирмы, которая через систему ProZorro получила подряд на ремонт школы в Никольском, сбежал в Польшу. Ведь "наработал" он не только у нас, его разыскивают еще Житомир, Киев и Чернигов», – сообщил Жебривский.

Губернатор также добавил, что миллион, который подрядчику выделили из бюджета на ремонт Никольской школы, он «закроет» – ремонтные работы на эту сумму проведет, иначе власти не смогут объявить новые тендеры и привлекать другие фирмы к работам.

«После этого выдворим его с объекта. Параллельно с подрядчиком будут работать субподрядчики – местная, мариупольская, фирма, которая имеет опыт и хорошую репутацию. Ход работ будем жестко контролировать – создали для этого антикризисные группы по каждой проблемной школе, которые будет координировать и возглавлять мой заместитель Виктор Ремский», – заверил Жебривский.

Раскритиковал руководитель ОВГА ход ремонтных работ и в школе Кальчика, где, по словам Жебривского, «строители наделали вреда больше, чем пользы».

«В Кальчицкой школе воочию увидел, что строители наделали вреда больше, чем пользы: раскрыли крышу и дожди затопили школьную столовую. Был серьезный жесткий разговор с владельцем фирмы, проводившей работы. На внутренние работы этого подрядчика нельзя допускать! Кроме того, учитывая то, что ситуацию в той школе нужно немедленно исправлять, решили не ждать, пока на внутренние работы по этой школе поступят средства Европейского инвестиционного банка, а выделим их из областного бюджета», – сообщил Жебривский.

По данным губернатора, речь идет о сумме в 10,5 млн грн.

«Требую от подрядчика, чтобы к зиме внешние работы были завершены, внутренние можно будет делать и в холодное время года», – подчеркнул глава ОВГА.

Губернатор также добавил, что в Волновахе, Светлом и Доброполье есть проблемы с соблюдением сроков, но работы продолжаются, техника и люди на объектах работают.

«Дал указание местной власти и директорам жестко контролировать, что и как делают в их школах строители», – написал Жебривский.

Глава ОВГА также отметил, что «тронулся лед» и в вопросе ремонта школы в Александровке.

«Наконец тронулся лед и по школе в Александровке, которую мы 8 раз – более 420 дней (!) выставляли на ProZorro. Подрядчики и субподрядчики обещают, что уже в ближайшие две недели здесь работа закипит», – сообщил руководитель области.

Жебривский также добавил, что по данным департамента образования по всем школам, где продолжаются ремонты, решены вопросы, где и каким образом будут учиться дети.

«С каждой школой облгосадминистрация на прямой связи – была и будет. Поэтому на каждую жалобу, если они поступают, реагируем немедленно», – резюмировал губернатор.

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