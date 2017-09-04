Доллар резко подскочил: что будет с ценами на продукты, одежду и бензин. Главная

В Украине закончилось летнее укрепление гривны и курс доллара резко пошел вверх. В пятницу, 1 сентября, межбанк закрылся на уровне 25,69 грн/долл., прибавив 11 коп. А на черном рынке в воскресенье, 3 сентября, доллар предлагали уже по 26,25 – 26,3 грн, что на 15-20 коп. выше, чем накануне. Эксперты предполагают, что в связи с ситуацией на валютном рынке в ближайшее время продукты и одежда начнут дорожать, передают «Вести».

Всего за несколько дней гривня девальвировала на 50 коп. «Одна из причин в том, что правительству нужны деньги для разрекламированного "осовременивания" пенсий, а также для возврата кредитов (до конца года мы должны вернуть МВФ $3 млрд). В меморандуме с МВФ среднегодовой курс заложен на уровне 27,2 грн/долл.. Чтобы выйти на эти показатели, к декабрю доллар должен быть по 28 грн», — говорит директор розничного бизнеса Агропромбанка Игорь Львов.

Помимо этого, на национальную валюту будет давить сезонный фактор — необходимость закупки энергоносителей перед отопительным сезоном. По утверждению финансистов, до конца года курс опустится к отметке 27,2 грн/долл., как запланировало правительство, или даже 27,5 – 28,5 грн/долл..

В связи с этим, поставщики торговых сетей утверждают, что уже в ближайшие дни продавцы одежды начнут повышать цены. «Бизнес сейчас закладывает курс 27,5 – 28 грн/долл. Естественно, эти цифры будут только расти. Так что уже в ближайшие дни мы увидим выросшие ценники в магазинах одежды и обуви. Сначала разница будет небольшой — 2-5%, но постепенно увеличится. А через месяц-полтора в магазины поступит более дорогие одежда и обувь украинских производителей. Потому что вся наша легкая промышленность завязана на импортном сырье — нитки, ткани, фурнитура», – говорит представитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Виталий Бушковский.

Подорожают и продукты. По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, уже сейчас цены на продуты сравнялись с европейскими. «Производители продают свои товары в Европу по их же ценам в евро. Естественно, на внутреннем рынке они будут подтягивать гривневые цены к новому курсу. Скажем, если доллар поднялся на 20 коп., то ценники переписывать не будут, а если на 50 коп., то, конечно, цены вырастут. В первую очередь и сильнее всего подорожают мясо и крупы», – отмечает он.

Также, пересмотрят цены на электронику и бытовую технику.

Пока не будут дорожать импортный алкоголь и красная рыба, поскольку они и так дорогие, но если курс существенно вырастет, то это отразится на всех товарах.

По словам энергетического эксперта Леонида Косянчука, АЗС будут удерживать цены до последнего, но если курс вырастет на 1 грн, то литр бензина может подорожать на 60 – 70 коп. «Наш рынок очень зависит от курса гривны, но операторы будут до последнего тянуть. Потому что как только цена на бензин увеличивается на 10 коп., сразу падают объемы продаж», – заверил он.