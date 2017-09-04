Проект «Стена». Генпрокуратура обвинила пограничников. Главная

Военная прокуратура Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет «Сегодня.ua».

В частности, пограничников подозревают в получении неправомерной выгоды путем вымогательства. «Оболонский районный суд города Киева будет рассматривать уголовное производство по обвинению военнослужащих структурных подразделений Госпогранслужбы Украины в вымогательстве у предпринимателя "вознаграждения" за непрепятствование при выполнении условий договора по строительству объекта "Евростена"», – пояснили в прокуратуре.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, что 19 ноября 2014 г. Кабинет министров Арсения Яценюка принял решение утвердить указ президента об обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривал сооружение траншей, ровов, а также специальных объектов и несколько раз менялся.

13 июля стало известно, что Генпрокуратура расследует факт растраты и присвоения бюджетных средств на сумму свыше 100 млн грн во время строительства так называемого проекта «Стена».

Согласно информации, в течение 2016-2017 годов, во время строительства украинско-российской границы с помощью схем должностными лицами ГНС Украины совместно с частными предпринимателями путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлено растрату и присвоение бюджетных средств в сумме свыше 100 млн грн. «По состоянию на настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность должностных лиц ГНС Украины и указанных субъектов хозяйствования к осуществлению противоправной деятельности», – информирует Генпрокуратура.