В Донецкой области будут судить госисполнителя. Новости

На Донетчине будут судить 25-летнего госисполнителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование по ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) относительно госисполнителя», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в начале апреля 2017 года работниками областной прокуратуры совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Донецкой области и Управлением СБУ в Донецкой области были задокументированы противоправные действия 25-летнего работника отдела государственной исполнительной службы одного из районных управлений юстиции в Донецкой области.

«Установлено, что обвиняемый получил неправомерную выгоду в размере 3500 грн от гражданина за не совершение действий по изъятию транспортного средства заявителя, на которое был наложен арест органами государственной исполнительной службы, и возвращение изъятого свидетельства о регистрации указанного транспортного средства», – сказано в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено для рассмотрения в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, ареста на срок от 3 до 6 месяцев или лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.