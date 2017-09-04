В Мариуполе горел «Привоз». Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) пожарные ликвидировали возгорание на рынке «Привоз». Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, информация о пожаре на рынке «Привоз», что по ул. Азовстальской в Мариуполе поступила на телефон Службы спасения «101» 4 сентября в 00:07. «По указанному адресу были направлены силы и средства 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что горит подвал двухэтажного здания рынка. Пожарные локализовали возгорание в 00:32 и в 00:36 пожар был ликвидирован.

Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами.

Для тушения пожара привлекались 28 человек личного состава и 8 единиц техники.

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