В KfW подтвердили готовность Германии помочь со строительством жилья для переселенцев. Новости

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука обсудил с представителями международных организаций вопросы строительства жилья для внутренних переселенцев. Во время встречи представители KfW подтвердили намерение правительства Германии предоставить Украине помощь в строительстве социального жилья для внутренних переселенцев. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба МинВОТ.

«В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц под председательством заместителя министра Георгия Туки состоялась рабочая встреча с представителями проекта Совета Европы «Усиление защиты прав человека внутренне перемещенных лиц в Украине», Международного благотворительного фонда «Каритас Украины» и Catholic Relief Services по внедрению проекта строительства социального жилья для внутренне перемещенных лиц», – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время встречи представители KfW подтвердили намерение правительства Германии предоставить Украине помощь в возведении объектов социального жилья для решения жилищных проблем внутренних переселенцев.

Вместе с тем, одной из причин, которые затрудняют запуск этого проекта является отсутствие законодательных механизмов, которые бы урегулировали правовые основания и условия предоставления такого жилья в пользование граждан.

«Кроме того, существует необходимость разработки соответствующего проекта, где бы были учтены имеющиеся в Украине условия и нормативные требования для жилья», – добавили в министерстве.

Для решения этой проблемы при МинВОТ была создана рабочая группа с участием представителей Совета Европы и других, которая готовит наработки необходимых изменений в законодательство.

«Стратегические направления работы группы – создание моделей пользования жильем. Жилищные вопросы могут быть решены на основе пилотного исследования, результаты которого мы будем иметь в конце сентября, тогда можно будет разработать типовое положение проекта», – заявила представитель Совета Европы Анна Христова.

В свою очередь представители «Каритас Украины» выразили готовность Фонда предоставить помощь в подготовке проекта для строительства жилья с учетом потребностей конкретных регионов.

«Каритас Украины», имея большой опыт, готов предложить техническую и ресурсную помощь в написании проекта, определении целевых групп, дизайна и работать по всей территории Украины», – отметила представительница фонда Дзвенислава Чайковская.

По словам Георгия Туки, кроме вышеупомянутых вопросов, таких как разработка механизма передачи социального жилья в пользование внутренним переселенцам и внесения изменений в соответствующей законодательной базы, урегулирования требуют и механизмы контроля за использованием донорских средств, которые будут предоставлены для строительства жилья для ВПЛ.

«Мы хотим оставить свободу выбора за немецкими партнерами при использовании средств при строительстве жилья, поскольку каждая область имеет свои потребности в решении этих проблем и здесь будет необходимо учитывать экономические возможности еще и самого региона», – сказал Тука.