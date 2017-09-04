Бойцы Нацгвардии на Светлодарской дуге будут получать молоко. Новости

Боевое подразделение Национальной гвардии Украины, которое недавно зашло на позиции на Светлодарской дуге (Донецкая обл.), будет получать по 400 литров свежего молока с завода молочной компании. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«Позвонил нашим друзьям из молочной компании "Люстдорф" и спросил: "У нас на Светлодарскую дугу зашли новые боевые подразделения из Национальной гвардии. Они полностью взаимодействуют со своим старшим братом из ВСУ. Воюют вместе. Возможно ли для них тоже немного молока выделять?". Решили, что подразделение будет получать по 400 литров свежего молока и завод еще постарался сделать так, чтобы это произошло в ближайшей поставке», – написал Юрий Мысягин.

Также волонтер отметил, что молочная компания каждый месяц передает для военных на передовую Светлодарской дуги по 3 тонны свежего и вкусного молока.

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