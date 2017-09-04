Германия выделит Красному Кресту 6,5 млн евро для помощи Украине. Новости

Германия выделит представительству Международного Комитета Красного Креста в Украине 6,5 млн евро, сообщает посольство Федеративной Республики Германия в Украине.

«Федеральное правительство Германии окажет финансовую поддержку гуманитарным мероприятиям Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине в размере 6,5 млн евро. Таким образом совокупное финансирование Германией проектов и мероприятий МККК в Украине в 2016-2018 годах увеличится до 14,5 млн евро». – сказано в сообщении.

Отмечается, что Германия оказывает финансовую поддержку многочисленным гуманитарным мероприятиям в рамках проекта «МККК – помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине», который проводится в основном в Восточной Украине.

«Мероприятия проекта охватывают медицинское обслуживание, травматологическое лечение, поддержку учреждений здравоохранения, профилактические мероприятия, поставки продуктов питания и гигиены, водоснабжение, подготовку медицинских кадров и обслуживающего персонала, поиск пропавших без вести и восстановление семейных связей, посещение задержанных, информационные мероприятия об опасности от мин и неразорвавшихся боеприпасов и многое другое. Эти меры вносят важный вклад в преодоление последствий продолжающегося конфликта в Восточной Украине», – отметили в посольстве.

Целевой группой являются внутренние переселенцы, а также пострадавшие от конфликта лица по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

В посольстве также напомнили, что недавно Германия значительно увеличила финансирование гуманитарных мероприятий Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ЮНИСЕФ в Украине.