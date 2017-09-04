Конкурс малых грантов для неправительственных организаций. Дедлайн – 5 октября . Новости

Общественный союз «Общественные инициативы Украины» объявляет конкурс малых грантов. Этот конкурс является частью проекта «Поддержка местных неправительственных организаций и гражданских инициатив», который реализуется при поддержке Национального фонда в поддержку демократии.

Заявки на конкурс принимаются от неправительственных организаций, которые направляют свою деятельность на развитие местных громад и открыты к сотрудничеству с неправительственными организациями и инициативными группами из других областей Украины. Участниками конкурса могут стать общественные организации и благотворительные фонды, детские и молодежные общественные организации, а также их коалиции, сети и объединения, инициативные группы граждан в партнерстве с общественными организациями.

Цель конкурса: активизация громад Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и АР Крым через реализацию социальных мини-проектов, которые оказали непосредственное влияние на местные сообщества, включали участие в проекте местных жителей, а также были реализованы в сотрудничестве с организацией или инициативной группой из других регионов Украины.

Срок реализации проектов – от 3-х до 5 месяцев. Размер гранта – до 25 тыс. грн.

Форму заявки можно найти здесь. Заполненную на украинском языке заявку следует отправить по адресу: civilukraine@gmail.com с пометкой «Конкурс малых грантов».

Заявки принимаются до 5 октября 2017 года включительно. Объявление результатов конкурса планируется до 25 октября 2017 года на веб-ресурсе Всеукраинской сети «Общественные инициативы Украины» в разделе «Новости сети».

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 066-217-2455, эл. почта: said_s@ukr.net, координатор мини-грантов Сергей Пасечник.