На Луганщине будут судить мужчину, который пытался сжечь сотрудников СБУ. Новости

В Луганской области в суд передано обвинительное заключение в отношении контрабандиста, который посягал на жизнь работников СБУ, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Расследованием установлено, что с целью препятствования действиям сотрудников Службы безопасности Украины по выявлению и документированию доказательств противоправной деятельности мужчины, который в то время подозревался в попытке контрабанды наркотических средств и сбыта наркотиков, у последнего возник умысел, направленный на лишение жизни сотрудников Службы безопасности Украины», – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе осмотра правоохранителями транспортного средства, на котором подозреваемый перевозил наркотические средства, последний зажег спичку и бросил ее в топливный бак, в результате чего произошло возгорание автомобиля, что создало угрозу для жизни правоохранителей, однако, пожар удалось своевременно погасить.

Во время досудебного расследования к правонарушителю была применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по сути.