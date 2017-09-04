В Лисичанске открыли детское отделение за 4 млн (Фото). Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) на базе Луганской областной детской клинической больницы после капитального ремонта открыли детское ортопедо-травматологическое отделение, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается в сообщении, отделение рассчитано на 40 пациентов, из которых 20 травматологических мест, 10 ортопедических и 10 нейрохирургических. Также после ремонта в отделении работает малая операционная, перевязочная, гигиенические комнаты для детей и работников и столовая. На ремонт и приобретение оборудования было потрачено около 4 млн грн из областного бюджета.

По словам медиков, они готовы принять на лечение детей из любого населенного пункта Луганской области.

Здесь новое медицинское оборудование, а также есть вся необходимая мебель для того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя комфортно. «В отделении есть все необходимые условия», – сообщил ТК «ЛОТ» заведующий ортопедо-травматологическим отделением Геннадий Григорьев.

Отмечается, что отделение начинало свою работу в Лисичанске в марте 2015 года. Тогда детская травматология находилась на пятом этаже, который делила с городским хирургическим отделением. Всего было 20 мест. Пациентов размещали еще и в другие отделения, где были свободные койки.

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