Ситуация в пунктах пропуска днем 4 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Нина: «11:10. Муж стоит с 5 утра, движения вообще нет, едет только "льгота". Машин 80 – это общая очередь в Горловке в сторону Украины. Пропускают очень медленно!».

КПВВ «Марьинка»:

Дмитрий: «11:04. "Каргилл" из Донецка - почти до моста. "Каргилл" прошел минут за 40. На "нулевом" украинском – пусто на выезд. На основном от знака "70" + 8 машин».

«Земляк»: «12:08. Из Курахово в сторону Донецка пусто».

Антон: «13:53. Родители только что прошли Курахово, свободный въезд, выезд и пеший».

Максим: «14:35. В Донецк пусто».

КПВВ «Новотроицкое»:

Андрей: «10:59. В Донецк основной и "нулевой" – пусто, Еленовка в Донецк – пусто, в сторону Украины 70 авто».

КПВВ «Гнутово»:

Алена: «10:53. В Октябре в Украину никого, на Пищевике машин 35».

О ситуации на других КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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