В Макеевке нашли погибших шахтеров (Фото). Главная

Сегодня, 4 сентября, в Горняцком районе неподконтрольной Макеевки на поверхность были подняты тела двух горняков, пропавших 1 сентября в затопленной выработке местной шахты «Горизонт». Об этом пишут интернет-ресурсы НКТ*.

По данным местных спасательных служб, авария произошла из-за того, что в наклонном стволе шахты произошел прорыв воды и затопление участка. Трое горнорабочих, находящихся в верхней части ствола, вышли самостоятельно, судьба двух горняков четверо суток оставалась неизвестной.

Напомним, 1 сентября местные жители сообщили о том, в копанке утонули два человека. По данным пользователей, работающие в копанке горняки наткнулись на старую шахтную выработку. Поисково-спасательные работы вели местные службы «МЧС».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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