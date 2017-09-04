Переселенцы под Кабмином отстаивали право на жилье (Фото). Новости

Сегодня, 4 сентября, в Киеве состоялся митинг в поддержку прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на жилье. Об этом на своей странице в Facebook рассказала советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Олеся Цыбулько.

Она сообщила, что требования людей – выделение средств под закон №1954. Это закон о 7% годовых для приобретения ипотечного жилья переселенцами или участниками АТО, или по схеме 50% платит ВПЛ, а 50% – государство. «Для тех, кто имеет хоть какие-то сбережения – это реальный выход из ситуации. Это хороший вариант для переселенцев, которые работают», – написала Олеся Цыбулько.

Она отметила, что кроме этого, Министерство финансов Украины должно согласовать проекты постановлений Министерства регионального развития и Фонда молодежного строительства. «Основная проблема – возможность стать на квартирный учет переселенцам по месту жительства. Абсурдность ситуации заключается в том, что переселенцы должны становиться на учет на неподконтрольных Украине территориях», – говорится в сообщении.

По словам Олеси Цыбулько, активисты Общественной организации «Мій.Дім.Юа» будут ждать неделю «адекватный ответ с четкими сроками реализации закона №1954».

Напомним, переселенка готова начать голодовку под Кабмином ради права ВПЛ на жилье.

Как сообщалось ранее, 9 апреля 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в ст. 4 Закона Украины "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" по реализации государственных жилищных программ». Целью Закона является обеспечение удешевления стоимости строительства или приобретения жилья для социально уязвимых категорий граждан, в том числе внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Государственная поддержка, предусмотренная данным законом, заключается в уплате государством 50% стоимости строительства или приобретения доступного жилья и / или предоставлении льготного ипотечного жилищного кредита.

Напомним также, что 9 марта Ощадбанк объявил о начале ипотечного кредитования для переселенцев из зоны АТО. Условия:

кредиты на покупку жилья будут выдаваться на срок до 30 лет под 20% годовых;

можно получить кредит в размере до 90% стоимости недвижимости, которая будет выступать в качестве залоговой. При этом залогом может выступать как покупаемое жилье, так и недвижимость, которая принадлежит поручителю, например, родственнику переселенца или же непосредственно заемщику;

процентная ставка по кредиту является фиксированной на весь срок кредитования;

условиями кредитования предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без каких–либо штрафных санкций со стороны банка.

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