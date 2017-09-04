В «ДНР» в комендантский час задержали почти 500 человек. Новости

На временно неконтролируемой украинской властью территории Донецкой области со 2 по 4 сентября за нарушение комендантского часа были задержаны более 482 человека, 6 из них – по подозрению в совершении преступления. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Также отмечается, что к ответственности привлечено 16 правонарушителей за мелкое хулиганство. В ходе проведения отработки проверили 500 увеселительных заведения.

Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, за нарушение комендантского часа были задержаны: