В «ДНР» в комендантский час задержали почти 500 человек. Новости

На временно неконтролируемой украинской властью территории Донецкой области со 2 по 4 сентября за нарушение комендантского часа были задержаны более 482 человека, 6 из них – по подозрению в совершении преступления. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
Также отмечается, что к ответственности привлечено 16 правонарушителей за мелкое хулиганство. В ходе проведения отработки проверили 500 увеселительных заведения.
Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, за нарушение комендантского часа были задержаны:
со 2 по 5 июня – 423 человека,
с 16 по 18 июня – 502 человека,
с 23 по 26 июня – 659 человек,
с 30 июня по 2 июля – 634 человека,
с 7 по 10 июля – 766 человек,
с 15 по 17 – более 640 человек,
с 29 по 31 июля – более 646 человек,
с с 5 по 7 августа – более 650 человек,
с 12 по 14 августа – более 612 человек.
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