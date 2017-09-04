Волонтерские инициативы переселенцев поддержат грантами . Новости

«КрымСОС» и Агентство ООН по делам беженцев продолжают грантовую программу помощи волонтерским инициативам переселенцев в самостоятельном решении их проблем, защите их прав и свобод.

Подать заявку может:

группа / организация / инициатива, которая имеет четко организованную структуру и состоит минимум из трех человек (не менее 50% группы должны быть переселенцами);

группа / организация / инициатива, которая активно работает в сфере защиты прав внутренне перемещенных лиц.

Основные условия:

бюджет проекта – до 25 тыс. грн;

проект носит некоммерческий, неполитический и недискриминационный характер;

проект направлен на решение вызовов и проблем различного характера, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица;

география: Киев, Киевская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Волынская, Ровенская, Херсонская, Кировоградская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская области;

долгосрочность результата проекта;

оплата товара или услуги должна быть проведена до 10 декабря 2017 года;

сотрудничество с властью и другими общественными организациями или инициативными группами, на местном либо национальном уровнях;

срок реализации проекта – до конца 2017 года.

Для участия в грантовой программе необходимо заполнить заявку и отправить ее на e-mail: community@krymsos.com. Заявки принимаются ежемесячно с 1 до 15 числа до 15 декабря 2017 года.

Получить дополнительную информацию можно, написав на e-mail: community@krymsos.com или по тел.: 095-031-5397, 063-073-1619, 096-684-8847 (понедельник – пятница, с 10:00 до 19:00).

Источник: Ресурсный центр «Гурт»