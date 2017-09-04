Новые правила оплаты комуслуг: Не подал вовремя показания счетчиков – плати по нормам. Главная

В Украине потребители, чьи квартиры оборудованы индивидуальными счетчиками на воду и тепло, не подав вовремя их показания, будут платить по нормам потребления или по показаниям общедомового счетчика (если он установлен). Об этом сообщает «ЛІГА. Закон».

Действуют новые правила оплаты коммунальных услуг в связи с введением коммерческого учета их потребления.

Закон № 2119-VІІІ «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» вступил в силу 2 августа.

Услуги оплачиваются по общедомовым показаниям без учета расходов воды исполнителя, юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, которые являются владельцами или арендаторами помещений в этом доме, и суммарных расходов воды по показаниям всех квартирных средств учета. Разница распределяется между потребителями, не имеющими квартирных средств учета, и потребителями, которые не сняли и не передали показания квартирного счетчика исполнителю, пропорционально количеству жильцов в случае отсутствия утечек из общедомовой сети, что подтверждается актом обследования, который составляется исполнителем в присутствии не менее двух жильцов дома.

Плата начисляется согласно показаниям домового счетчика воды и тепла, а в случае его отсутствия (неисправности) – по нормативам (нормам) потребления в следующих случаях:

при отсутствии средств учета, установленных в квартире (доме усадебного типа);

в случае неисправности квартирных средств учета, не подлежащей устранению, с момента ее обнаружения;

в случае отсутствия у исполнителя показаний квартирных средств учета за расчетный период с последующим перерасчетом.

При наличии утечек из общедомовой сети потребители, не имеющие квартирных средств учета или не снявшие и не передавшие показания, оплачивают услуги по холодному, горячему водоснабжению и водоотводу по установленным нормативам (нормам) за месяц, в котором эти утечки обнаружены.

Исполнитель имеет право осуществлять проверку показаний квартирных средств учета в порядке, определенном законом и договором.

Расчетным периодом для оплаты услуг, если иное не определено договором, является календарный месяц. Оплата услуг производится не позже 20 числа месяца, следующего за расчетным периодом (месяцем), если договором не установлен иной срок.

Система (ежемесячная или авансовая) и форма (наличная или безналичная) оплаты услуг определяется вдоговоре между потребителем и исполнителем.

После получения показаний квартирных средств учета, если они отличаются от рассчитанных по показаниям домовых средств учета, исполнитель производит корректировку платы за предоставленную услугу в следующем расчетном периоде путем уменьшения или увеличения объемов потребленной каждым потребителем услуги, что отражается в платежном документе периода, следующего за осуществлением корректировки.

Изменения в Правила предоставления услуг по централизованному отоплению, поставке холодной и горячей воды внесены постановлением Кабмина от 18 августа 2017 года № 633. Изменения внесены и в типовой договор о предоставлении этих услуг.

Новые правила вступили в силу 30 августа.