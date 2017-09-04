СМИ подсчитали боевые потери ВСУ за летний период. Главная

В течение лета 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных сил Украины, ранения получили 269 защитников. Об этом свидетельствуют ежедневные данные Информационно-аналитического центра нацбезопасности, которые объединил «Тиждень».
Отмечается, что больше всего потерь Украинская армия понесла за первый месяца лета – в июне погибли 23 военнослужащих ВСУ, ранения получили 111 бойцов антитеррористической операции.
В июле погибли 22 защитники Украины, еще 80 получили ранения.
В августе в зоне проведения АТО погибло 10 бойцов ВСУ, ранения получили 78 участников антитеррористической операции.
Июнь
Июль
Август
Погибшие
Раненые
Погибшие
Раненые
Погибшие
Раненые
23
111
22
80
10
78
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