Жители Донетчины с сентября будут платить за воду по новым расценкам. Новости

Жителям Донецкой области с сентября придется платить за воду больше. В августе 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы для абонентов Коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"». Информация об этом размещена на сайте КП.

Согласно постановлению НКРЭКУ от 10.08.2017 № 1014, с 1 сентября для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, стоимость 1 кубометра воды с НДС составляет 24,3 грн (13,1 грн – водоснабжение и 11,2 грн – водоотведение).

Отдельный тариф (с использованием внутридомовых систем) предусмотрен для жителей многоквартирных домов. Для них стоимость услуг увеличилась до 25,8 грн (13,8 грн – водоснабжение и 12 грн – водоотведение).

По этим тарифам будут платить абоненты водоканалов, входящих в структуру компании «Вода Донбасса.

Кроме того, с 1 сентября увеличились расценки «Воды Донбасса» для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – таких как коммунальное предприятие «Покровскводоканал». При этом для абонентов водоканала Покровска тариф пока остается прежним. А именно: 22,23 грн с НДС за кубометр (10,43 грн – водоснабжение и 11,8 грн – водоотведение).

В Краматорске также собираются повысить действующие тарифы на воду. Об этом ранее сообщала администрация Коммунального производственного предприятия «Краматорский водоканал» на официальном сайте предприятия.

Также о намерении изменения тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для жителей Бахмута сообщалось ранее на сайте коммунального предприятия «Бахмут-вода».

В то время как в Славянске тарифы могут измениться не ранее следующего года. По словам генерального директора «Славгорводоканала» Андрея Кийко, о повышении цены на воду в 2017 году речи не идет. Несмотря на то, что поставщиком воды также является «Компания"Вода Донбасса"», изменение тарифа планируют не раньше 2018 года.

«Славянск – единственный город в области, который не будет повышать тарифную сетку для своих абонентов. Сдержать тариф нам позволяет регулярная финансовая помощь от городского совета», – сообщил «Андрей Кийко.

По материалам: Деловой Славянск, ТК «Орбита»

Читайте также: