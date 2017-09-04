Нардепы от Донбасса подали законопроект о выплатах мирным жителям, получившим ранения. Новости

Мирным жителям, получившим инвалидность в результате боевых действий, предлагается расширить социальные права и повысить уровень компенсаций, пенсий и иных выплат. Об этом говорится в проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты мирных (гражданских) граждан, ставших инвалидами вследствие боевых действий или вооруженных конфликтов», зарегистрированного в Верховной Раде 29.08.2017 (№7046).

Согласно пояснительной записке, «основной целью законопроекта является защита и социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов, пострадавших в результате вооруженного конфликта, решение связанных с этим проблем медицинского и социального характера».

Отмечается, что в случае принятия закон будет введен в действие с 1 января 2018 года.

Так, проектом лицам с инвалидностью за вред, причиненный здоровью, предлагается выплачивать компенсации в следующем размере:

одноразовая компенсация в связи с повреждением здоровья:

– инвалидам I группы – в размере 100 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (на 1 декабря 2017 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составит 1373 грн);

– инвалидам II группы – в размере 70 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

– инвалидам III группы – в размере 40 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

– детям-инвалидам – в размере 100 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

ежегодное пособие на оздоровление в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины.

Также предлагается повысить пенсии или размеры государственной социальной помощи инвалидам, которая выплачивается вместо пенсии:

инвалидам I группы – в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

инвалидам II группы – 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

инвалидам III группы – 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Авторы проекта закона предлагают расширенный перечень льгот для мирным граждан, получившим инвалидность вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных во время боевых действий или вооруженных конфликтов. В частности:

100% скидки платы за пользование жильем (квартплата), пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд;

100% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

бесплатный проезд;

право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятий, учреждений, организаций;

внеочередное обязательное обеспечение их детей местами в дошкольных учебных заведениях независимо от ведомственной подчиненности;

и др.

Законопроект разработала группа из 18 народных депутатов во главе с нардепами от Донбасса: Натальей Королевской, Юрием Бойко, Александром Вилкулом, Татьяной Бахтеевой и др.

Теперь документ должен быть рассмотрен профильными комитетами Верховной Рады, после заключения которых – выставлен на голосование в парламент либо отклонен.

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