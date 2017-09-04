Разница между «бегуном» и «дезертиром». За что заводят уголовные дела по воинам ВСУ. Новости

В настоящее время начато 2922 уголовных производства в отношении 3097 военнослужащих ВСУ. Такую цифру, по запросу активистов, назвали в Генеральной прокуратуре Украины, пишет «Экспресс.ua».

По официальным данным, если учитывать, что с начала вооруженного противостояния в операции приняли участие более 200 тыс. военнослужащих, то это мизерное число. При этом, как считает бывший военный прокурор, а ныне адвокат, специализирующийся на подобных делах Олег Леонтьев, чаще всего бегут ребята не от врага, а зарабатывают статью «дезертирство» из-за бюрократии и беспорядка в армии. «Видов уклонения от военной службы много, и их обычно ошибочно называют "дезертирство", иногда даже сами юристы. Скажем, досадную ошибку в свое время допустил генеральный военный прокурор Анатолий Матиос, заявив, что "у нас зарегистрировано 16 тыс. дезертиров". Он имел в виду нарушителей вместе с "бегунами" – их так называют на сленге. Отсюда и путаница в статистике», – пояснил Леонтьев.

Он также подробно рассказал, какая же разница между «бегуном» и «дезертиром». «Это разные преступления. Скажем, если человек не является в военкомат, расписавшись за повестку, или скрывается, чтобы ее не получить – он не дезертир. Ему инкриминируют преступление по статье 336 ст. УК – уклонение от призыва по мобилизации. Если самовольно оставил воинскую часть, не вернулся из командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью свыше трех суток – это уже ст. 407 УК – "самовольное оставление воинской части или места службы". А вот дезертирство – гораздо тяжкое преступление, описанное в ст.408 УК. Преступление совершается с прямым умыслом, военнослужащий намерен уклоняться от военной службы не в течение трех суток, месяца, двух месяцев и т.д. (то есть не временно), а навсегда», – сказал адвокат.

По его словам, доказать это можно фактическими обстоятельствами, которые обычно указывают на такую ​цель. «... могут быть уничтожение им военной формы и военного билета, подделка документов или приобретение фальшивых, проживание нелегально, попытка выехать за границу, переход на сторону врага. Поясню на примере: скажем, военнослужащий после побега из-под стражи возвращается к месту службы и просит командование ходатайствовать об изменении ему меры пресечения. И тогда ст. 408 УК к нему применить нельзя: ведь его целью не было уклонение от военной службы. То есть, он "уклонист", "бегун", однако – не дезертир–

По его мнению, чтобы избежать обвинения по этой статье, стоит появиться в часть, а не скрываться. «Это самое правильное решение. К слову, за все то время, что я защищал военных, был только один классический случай дезертирства – "железные" доказательства, что парень не хотел служить, его дважды ловили на границе с Россией. Но прокуратура часто применяет ст.408 УК, не выяснив сути дела.

Адвокат также объяснил, какое наказание предусмотрено за дезертирство. «В военных условиях – от 5 до 12 лет лишения свободы. Но если дело переквалифицируют на уклонение от службы, то это может быть от 2 до 5 лет и даже условные сроки. К слову, довольно часто военные получают как раз таки условные сроки. Иногда судьи довольно лояльные к обвиняемым, поскольку понимают, в каких условиях те проходили службу, особенно в начале АТО, когда люди были брошены в бой, как пушечное мясо», – сказал адвокат.

Кроме того, он подробно остановился на самых распространенных причинах дезертирства. «Прежде всего, слишком сложный и бюрократизированный процесс освобождения от военной службы, причем как для контрактников, так и для срочников. Представьте: человек должен пройти различные инстанции, чтобы ей в обходных листах "галочки" поставили, но она месяцами не может этого сделать! Был пример, когда командир постоянно находился в командировке или в АТО и физически не мог поставить бойцу, который освобождается, своей подписи. Тот ушел сам. По закону, его можно обвинить и в дезертирстве. Но он отслужил свое! У человека руки опускаются пройти через все процедуры - она ​​бросает свои документы, принимает форму и говорит "До свидания". Еще одна распространенная причина - неуставные отношения. Человек страдает в условиях военной службы от притеснений, над ней издеваются морально или физически. Как она может себя защитить? Связаться с высшего командования? Но часто бывает, что жалобы адресуются том командиру, на которого жалуются. Обращаться в суд? Но в условиях, допустим, полигона это невозможно. Так какой выход? Убегают, потому что хотят защититься. И не могут сделать это другим способом. А вообще, проблему порождает принуждение. Пока армия не будет контрактная, куда идти прежде всего по собственному зову, до тех пор будут дезертиры», – сказал адвокат Олег Леонтьев.