Стипендии для студентов: Нюансы разъяснили в вузах Мариуполя. Новости

Из всех студентов-бюджетников стипендию получают максимум 45% учащихся. Такой принцип был утвержден постановлением Министерства образования и науки Украины в начале 2017 года.

Стипендиатов определяют университеты: сначала на уровне факультетов, а затем вуза – специальные комиссии составляют рейтинговые списки. «В рейтинговые списки включаются студенты, которые не имеют академических задолженностей, то есть те студенты, которые полностью сдали сессию – зачеты и экзамены на положительные оценки. Рейтинговые комиссии факультетов составляют списки, утверждают их на своих заседаниях, и затем передают эти списки стипендиальной комиссии университета», – рассказала начальник учебного отдела Мариупольского государственного университета Мария Зимина.

Кроме этого, денежное пособие студентам разделяется на две категории: академическая стипендия – поощрение за успехи в учебе и активное участие в жизни университета и социальная – стипендия тем, кто нуждается в социальной помощи. «Большой список людей, которые имеют право получить социальную стипендию из средств Министерства социальной политики. Выплачивают эти средства наши университеты путем начисления на карточку, а в университет деньги приходят из управления социальной защиты населения, а управление получает непосредственно от Министерства», – разъяснила заместитель председателя объединенной профсоюзной организации Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) Светлана Ларионова.

В августе в СМИ появилась информация о ежегодном уменьшении количества стипендиатов и повышении выплат. «Число стипендиатов планируется сократить до 25%, а размер стипендии повысить до 1 700 гривен. Об этом заявляли в Министерстве финансов Украины», – рассказала Мария Зимина.

По ее словам, уменьшение процента стипендиатов – это не инициатива Министерства образования и науки, это больше инициатива Министерства финансов. «Министерство образования и науки подчеркивает, что оно не хочет уменьшать количество стипендиатов до менее чем 40%, до тех отметок, что сейчас поднимаются в средствах массовой информации – 25 и 15%. Пока никаких нормативных документов, проектов мы не видели», – отметила Мария Зимина.

В ПГТУ также в курсе новостей. «Не хотим делать поспешных выводов, но уже можем предсказать реакцию наших студентов, если такое случится. Стипендия, которую студент завоевал, заслужил своей хорошей, отличной учебой, активной общественной работой должна быть не в таком минимальном размере контингента – 25%. Это очень мало, это четвертая часть контингента студентов», – сказал проректор по научно-педагогической работе ПГТУ Александр Чейлях.

«Сейчас же стипендию получают 45% процентов бюджетников. Учтены все критерии – учеба, научная деятельность и даже социальная активность студентов. И этого – достаточно», – говорят в университетах Мариуполя.

Как студенту-переселенцу получить социальную стипендию см. здесь.

Источник: ТРКК «Сигма»

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