У Станицы Луганской задержан «казак» банды Козицина. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника незаконных вооруженных формирований, который находился в государственном розыске. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в 2014 году житель временно неподконтрольного Лутугинского района присоединился к участникам незаконных вооруженных формирований. В течение двух лет он с оружием охранял склад боеприпасов в Стаханове (после переименования Кадиевка), участвовал в «казачьем» бандформировании Козицина, обеспечивал контрольно-пропускной режим объекта на выезде из Луганска, работал водителем в воинской части.

В феврале 2016 года Служба безопасности Украины объявила правонарушителя в розыск.

«Сотрудники спецслужбы задержали боевика вблизи линии разграничения у Станицы Луганской при попытке выехать на контролируемую украинскими властями территорию по частным делам», – говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

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