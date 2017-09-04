От имени непокоренных дончан. В Донецке снова появились проукраинские надписи (Фото). Новости

В Донецке в очередной раз горожане выражают свой протест с помощью патриотических надписей на стенах домов. Об этом сообщил волонтер, дончанин-переселенец Анатолий Токарев на своей странице в Facebook.

На фотографиях видно, что надписи гласят: «Донбасс – сердце Украины» и «Слава Украине».

Волонтер также пишет, что горожане поздравляли друг друга с Днем независимости Украины. «В магазине автоматом: С праздником! В ответ: спасибо большое и улыбка! Это Донецк, детка!» – пишет волонтер,

«От имени непокоренных дончан! Те, кто остались тут, в оккупации! Искренне поздравляю всю Украину с Днем Независимости, и огромное спасибо хлопцам!» – пишет Анатолий Токарев,