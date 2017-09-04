Счет шел на часы: Малышку-переселенку спасли в Мариуполе (Видео). Новости

В семье переселенцев Зимовец 10-месячная Вероника перенесла сложную операцию. Пять дней девочка находилась в реанимации. «Просто больно это все вспоминать, когда такой маленький ребенок и тебе говорят, что он может умереть», – делится мама Евгения.

Маленькая Вероника только у мамы на руках успокаивается и даже начинает улыбаться. Месяц назад девочка оказалась на грани жизни и смерти. В больницу ее доставили с диагнозом отравление. Но с каждым часом становилось хуже. «Я увидела, что у нее с левой стороны твердое такое образовалось в животике. Сразу доктора сказали, что у нее заворот кишок», – рассказала Евгения Зимовец.

Операция длилась несколько часов. Малышку успели спасти. «Счет шел на часы. Несколько часов и мы бы не смогли спасти ребенка. Тонкая кишка вошла в толстую и пережала сосуды почему и наступил некроз кишечника. Половина толстого кишечника некротизировалась и эту часть пришлось удалить», – сообщил заведующий отделением «Мариупольского территориального медицинского объединения» Александр Мартынцов.

Но на этом испытания не закончились. Нужных препаратов для борьбы с инфекцией в аптеках не оказалось. «Ребенка забрали в реанимацию и нужны дорогие препараты иначе она умрет. Мы ездили, искали по всему городу. Еле нашли то, что ей нужно. Потом выдали другой список препаратов, который мы не могли найти в своем городе не в одной аптеке», – рассказала мама Вероники.

С последней надеждой на спасение дочери супруги обратились в Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Зимовец переселенцы из Амвросиевского района. Там лишились дома. Жизнь с нуля начали в Мариуполе. Дмитрий нашел работу. Но зарплаты кормильца семьи, где воспитывается двое детей, не хватило для дорогостоящего лечения. «У нас были некоторые сбережения, но не столько, сколько надо было на это лечение», – сказал папа Вероники.

Для малышки закупили новейшие препараты. «Семья Зимовец обратилась в Штаб Рината Ахметова, когда ребенок находился в реанимации. Ему требовалось лечение после операции для вывода из тяжелого состояния. Мы предоставили набор антибиотиков для профилактики послеоперационных осложнений», – сообщил руководитель направления «Адресная помощь» Игорь Хаджинов.

Сейчас у Вероники специальное питание. Только манная каша. Период реабилитации предстоит длительный. Но супруги не падают духом, ведь жизнь их дочери спасена.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова уже 4-й год помогает детям Донбасса. В рамках программы «Адресная помощь» предоставляют медикаменты на дорогостоящее лечение и сложные операции.

Источник: ТК «Донбасс»

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